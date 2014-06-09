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Вчера, 23:52

Во Владивостоке трамвай припечатал "Тойота Ленд Крузер" к дереву

Во Владивостоке трамвай припечатал "Тойота Ленд Крузер" к дереву

Источник фото: dpskontrol125rus

Во Владивостоке произошло ДТП с участием трамвая между остановками Борисенко и Клубной, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dpskontrol125rus.

Водитель на Toyota Land Cruiser Prado не успел проскочить перед трамваем. В результате трамвай буквально припечатал внедорожник к дереву.  К счастью, водитель не пострадал. 

Подробности происшествия устанавливаются.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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