Во Владивостоке трамвай припечатал "Тойота Ленд Крузер" к дереву

Во Владивостоке произошло ДТП с участием трамвая между остановками Борисенко и Клубной, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dpskontrol125rus.

Водитель на Toyota Land Cruiser Prado не успел проскочить перед трамваем. В результате трамвай буквально припечатал внедорожник к дереву. К счастью, водитель не пострадал.

Подробности происшествия устанавливаются.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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