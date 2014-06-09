Вчера, 23:52
Во Владивостоке трамвай припечатал "Тойота Ленд Крузер" к дереву
Во Владивостоке произошло ДТП с участием трамвая между остановками Борисенко и Клубной, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dpskontrol125rus.
Водитель на Toyota Land Cruiser Prado не успел проскочить перед трамваем. В результате трамвай буквально припечатал внедорожник к дереву. К счастью, водитель не пострадал.
Подробности происшествия устанавливаются.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать: