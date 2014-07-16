Морские гиганты массово выбросились на берег в пригороде Владивостока

На побережье Амурского залива волнами выбросило множество медуз-ропилем.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на irecommend_vdk, побережье районе Садгорода и Угольной буквально усеяно голубыми гигантами.

Ропилема (латинское название «Rhopilema rhopalophora») – медуза, одна из немногих съедобных видов медуз.

Ропилемы – частые гости в приморских водах, и, считается, что они не представляют опасности для людей. Так как ожоги одной такой медузы не опаснее чем ожог крапивы, но если человек попадет в центр стаи ропилем, то получит огромное количество ожогов. Ропилемы очень редко встречаются поодиночке, в основном они плавают многочисленными стайками. Наибольшую опасность эти медузы представляют для людей с повышенной чувствительностью кожи.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]