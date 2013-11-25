В Приморье женщину ищут в лесу уже четвертый день

23 августа 2020 года две женщины пошли в лес за грибами в Спасском районе Приморья. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ДВРПСО МСЧ России, во время «тихой охоты» женщины потеряли друг друга из вида. Через некоторое время одна из них вышла из леса, а подругу так и не дождалась.

Спасатели ведут поиски женщины в лесу Спасского района в окрестностях села Славинка уже четвертый день. К спасательной операции подключили волонтеров и полицию. Обследован лесной массив в южном направлении от трассы, общей площадью 8 кв. км.

Пострадавшая до сих пор не найдена.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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