ООО «Востокцемент» выделило 2 млн. рублей на благоустройство территории СПИД-центра во Владивостоке

Благотворители продолжают помогать медучреждениям в непростое время. Во Владивостоке завершилось благоустройство прилегающей территории СПИД-центра. Сегодня учреждение не только лечит по профилю, но и находиться на передовой борьбы с коронавирусом. Как бизнес может облегчить ежедневный труд медиков?

Подпорная стена теперь послужит щитом для СПИД-центра во Владивостоке. Ежегодно потоки воды, даже во время маленького дождя, создавали непроходимые лужи, размывали асфальт, подмывали фундамент. Долгие годы проблема оставалась болевой точкой.

Сергей Шешин, директор ГБУЗ «Краевая клиническая больница №2»: "Видите, если обратите внимание, раньше была стенка. Но поменьше. Но она потом разрушилась со временем, и никому просто дела не было до ее восстановления".

Сегодня в здании центра находится лаборатория краевого значения. Нагрузка на специалистов за последние месяцы выросла в разы. Теперь здесь проводится диагностика на COVID-19.

В месяц обрабатывают более пяти тысяч проб на коронавирус. Лаборатория работает без выходных и праздничных дней 24/7. Биологические материалы доставляют со всего Приморья. Привозят ценный груз на автомобиле. Еще два месяца назад дорога к зданию выглядела вот так. Все расходы на восстановление взяла на себя компания «ВостокЦемент».

Алексей Сысоев, генеральный директор ООО «Всотокцемент»: "Мы поняли, что здесь нельзя прийти, просто там подлатать, какие-то заплатки сделать. Здесь надо провести очень хорошее благоустройство, чтобы, когда люди приехали, они понимали, что о них помнят, с их проблемой сталкиваются, их помнят, поэтому приняли решение сделать хорошее благоустройство, которое необходимо, и что просила эта организация".

На благоустройство компания потратила два миллиона рублей. Помимо асфальта и подпорной стены у медучреждения теперь есть полноценная парковка и новые бордюры.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]