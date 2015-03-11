Правительство втрое увеличило размер субсидии регионам для перевода автотранспорта с бензина на газ

Поддержка оказывается в рамках госпрограммы «Развитие энергетики».

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на првительство РФ, регионы получат больше средств для стимулирования перевода автотранспорта с бензина на газ. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Максимальный размер субсидии увеличен с 25 млн до 75 млн рублей. Она предоставляется в рамках госпрограммы «Развитие энергетики». Эти средства регионы используют для компенсации бизнесу и гражданам части расходов по переводу транспорта с бензина на газ. Сейчас государство субсидирует более половины общей стоимости таких работ. Михаил Мишустин ещё в июне увеличил ранее действовавший норматив с 30% до 60%.

Госпрограмма «Развитие энергетики» предусматривает увеличение объёма потребления природного газа в качестве моторного топлива до 2,7 млрд кубометров по итогам 2024 года. Одновременно ведётся работа по развитию необходимой для этого инфраструктуры. В течение пяти лет в России должно быть построено около 1,3 тыс. газовых заправок.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]