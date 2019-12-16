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С 1 сентября по 5 тысяч рублей получат классные руководители

С 1 сентября по 5 тысяч рублей получат классные руководители

Источник фото: pixabay.com

Президент поручил выплатить всем классным руководителям школ России федеральную выплату в 5 тысяч рублей, сообщают «Вести:Приморье».

"Со всеми регионами уже заключены соглашения на выплату средств. Причем не важно, сколько детей в классе - 25 или всего лишь пять. Абсолютно все классные руководители будут получать эту ежемесячную надбавку, - рассказал Сергей Кравцов. - И мы будем следить за тем, чтобы регионы неукоснительно соблюдали правило: все региональные выплаты за классное руководство должны быть сохранены. С 1 сентября у нас начнет работать федеральная горячая линия по вопросам этих выплат", отмечает «РГ».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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