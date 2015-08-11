«Обелиски - память Приморского сердца»: Бронзовый Иван в центре Краскино

Семнадцатиметровый бронзовый знаменосец наблюдает с высоты сопки Крестовой в Краскино. Приезжие называют его Алёшей, а жители села - Иваном. Его фигура- это реальный солдат, правда, место для монумента изначально предлагалось другое. 82 года назад, в августе 38-го, красноармеец Иван Мошляк водрузил победное знамя на сопке Заозерной.

Небольшой сквер с обелисками в центре Краскино - на самом деле мемориальный некрополь. Справа - могила комиссара Ивана Пожарского. Погиб от самурайской пули у озера Хасан 7 августа 38-го. Слева - братская могила пятерых красноармейцев, убитых японцами на границе за два года до Хасанских боев. Среди захороненных — командир Михаил Краскин, чья красная фигура высится на соседнем постаменте. Но главный монумент всем героям Хасана стоит на вершине сопки Крестовой.

Высота 145. Отсюда на всю водную гладь и Хасанскую низменность смотрит семнадцатиметровый бронзовый знаменосец - дальневосточный Алеша.

Так залетные гости его называют. Но есть и второе имя - и оно единственно верное. Бронзовый Иван. Собирательный образ всех героев Хасана воплотился в фигуре лейтенанта 118-го стрелкового полка 40-й стрелковой дивизии. Это Иван Никонович Мошляк. 6 августа 38-го он водрузил знамя на вершине другой, более известной сопки - Заозерной.

Марина Карпова, житель Уссурийска: «Мы просто решили проехать и посмотреть край. Семьей собираемся и едем. Здесь впервые. Очень красиво, особенно вид с этой сопки просто шикарный. Знаю, что здесь проходили бои на Хасане».

Павел Карпов, житель Уссурийска: «Мы читали, что есть такой памятник и решили заехать. Первое - красиво, второе - величественно!».

Два года назад, к 80-летию Хасанских событий весь комплекс капитально отремонтировали. Но, к сожалению, забыли установить табличку с именами его авторов и истории его создания. А ведь она не менее интересна, чем ход всех Хасанских событий.

Этот памятник федерального значения. Скульптор Андрей Файндыш-Крандиевский. Монумент «Покорителям космоса» в Москве - его произведение. Вместе с архитекторами Бариз и Колпиной он разработал этот проект. Сорокотонного Ивана из бронзы в Ленинграде отлили, а деньги на стройку собирало все Приморье. Сделали все быстро, но вот с выбором места возникли проблемы. Хотели его установить на сопке Заозерной, над озером Хасан. Но отношения с Китаем в те годы не ладились. Выбрали Крестовую в Краскино. Отсюда потрясающий вид. Посьетский порт выделил тягачи и кран, чтобы доставить фигуру на вершину. 4 августа 68-го, в 30-ю годовщину Хасанских событий, монумент торжественно открыли.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]