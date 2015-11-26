«Что, будешь въезжать в меня?»: водители устроили разборки после столкновения (видео)

Именно этим вопросом задался автор видео, он же водитель авто, который уверен, что не нарушал правила движения в районе ТЦ Изумруд, глядя на действия водителя малолитражки.

В итоге всё закончилось столкновением и словесной перепалкой. Водители стали доказывать, кто прав, кто виноват в данной ситуации.

«Ну как бы можно и пропустить, если на принцип надо было самому его бить!», отметили в комментариях.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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