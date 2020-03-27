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Минус 3 тысячи рублей: Что изменится в жизни россиян с 1 сентября

Минус 3 тысячи рублей: Что изменится в жизни россиян с 1 сентября

С начала сентября в России начинает действовать ряд новых законов и правил, сообщают «Вести:Приморье».

С сентября отменяется повышенный минимальный размер пособия по безработице, введенный во время пандемии коронавируса. Теперь сумма, которую можно будет получить, составит 1 500 рублей. С мая по август минимальный размер пособия составлял 4 500 рублей.

В России появится Федеральный регистр граждан, которые имеют право получать лекарственные средства бесплатно или вполовину цены. До 1 октября придется сделать выбор, получать льготные лекарства или денежную компенсацию. Также в начале сентября граждане смогут получить социальные сертификаты на бесплатное пользование соцуслугами, отмечает ura.ru.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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