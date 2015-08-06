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Бассейны и океанариумы открываются в Приморье

Бассейны и океанариумы открываются в Приморье

Бассейны Приморья и Приморский океанариум смогут возобновить работу. Такое предложение краевого оперштаба согласовали в Роспотребнадзоре, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на @kozhemiako.oleg.

Как и другим учреждениям Приморья, перед открытием, бассейнам необходимо пройти проверку на соблюдение санитарных норм. Думаю, уже в ближайшие дни они распахнут свои двери для посетителей.

Приморскому океанариуму на острове Русский  необходимо разработать и утвердить регламент работы в условия риска распространения новой коронавирусной инфекции и направить его в Роспотребнадзор.
После этого океанариум сможет приступить к работе.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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