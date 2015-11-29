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Вчера, 23:30

Во время урагана во Владивостоке девушку сбила с ног и перенесла через дорогу летающая конструкция

Во время урагана во Владивостоке девушку сбила с ног и перенесла через дорогу летающая конструкция

Источник фото: Скрин видео

Всё новые видео последствий тайфуна "Майсак" появляются в социальных сетях. На одном из них девушку ураганом буквально в секунду перенесло через дорогу.

Как видно на кадрах, две девушки, сопротивляясь ветру, пытались перейти дорогу в районе Эгершельда во Владивостоке. И поначалу это выглядело даже смешно. Но внезапно неизвестно откуда прилетел кусок обшивки здания и, обернув одну из девушек собой, буквально перенес ее через дорогу. 

К счастью, девушка осталась жива, хотя и порядком испугалась. Ей просто повезло, что в этот момент на дороге не было машин. 

"Перешла дорогу за секунду, а если серьёзно, ей очень повезло, славо богу живая", "Сток СМС прислали МЧС, заранее причём... Отменили уроки и садики, но правила нужны для того, чтобы их нарушать", - комментируют подписчики видео в соцсетях.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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