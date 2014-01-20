В ряде регионов России готовились теракты: Силовики задержали 13 человек

ФСБ предотвратила массовые убийства в ряде регионов России – задержаны 13 человек, готовивших преступления в учебных заведениях, зданиях силовых структур и просто людных местах, говорится в пресс-релизе спецслужбы, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на РИА Новости.

"В ряде регионов задержаны 13 граждан России, планировавших массовые убийства с использованием самодельных взрывных устройств, зажигательных смесей, холодного оружия, а также склонявших интернет-пользователей к совершению таких преступлений. При этом 11 из них являлись участниками закрытого интернет-сообщества одной из социальных сетей", - говорится в релизе.

Преступные планы задержанных подтверждаются их личными дневниками и информацией в гаджетах. У них нашли инструкции по изготовлению зажигательных и взрывных устройств, схемы нападений на учебные заведения, здания правоохранительных структур и людные места, отмечает спецслужбы.

Дома у задержанных нашли четыре готовых самодельных бомбы с поражающими элементами, компоненты для их сборки, а также хранящееся с нарушениями охотничье, травматическое и холодное оружие.

О мотивах задержанных спецслужба ничего не сообщает. Были ли они участниками групп, где пропагандируются массовые убийства в школах, не уточняется. Их возраст также не известен.

Стало известно, один из молодых людей, задержанных ФСБ за подготовку массовых убийств, планировал совершить теракт в школе 1 сентября. Это следует из видео, распространённого ведомством.

Как передаёт ТАСС, на кадрах показана переписка, в которой данное лицо говорит о планах устроить теракт в учебном заведении на линейке. Он утверждает, что сделал трубчатую бомбу.

О каком именно регионе идёт речь, не уточняется, отмечает RT.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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