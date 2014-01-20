В ряде регионов России готовились теракты: Силовики задержали 13 человек
ФСБ предотвратила массовые убийства в ряде регионов России – задержаны 13 человек, готовивших преступления в учебных заведениях, зданиях силовых структур и просто людных местах, говорится в пресс-релизе спецслужбы, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на РИА Новости.
"В ряде регионов задержаны 13 граждан России, планировавших массовые убийства с использованием самодельных взрывных устройств, зажигательных смесей, холодного оружия, а также склонявших интернет-пользователей к совершению таких преступлений. При этом 11 из них являлись участниками закрытого интернет-сообщества одной из социальных сетей", - говорится в релизе.
Преступные планы задержанных подтверждаются их личными дневниками и информацией в гаджетах. У них нашли инструкции по изготовлению зажигательных и взрывных устройств, схемы нападений на учебные заведения, здания правоохранительных структур и людные места, отмечает спецслужбы.
Дома у задержанных нашли четыре готовых самодельных бомбы с поражающими элементами, компоненты для их сборки, а также хранящееся с нарушениями охотничье, травматическое и холодное оружие.
О мотивах задержанных спецслужба ничего не сообщает. Были ли они участниками групп, где пропагандируются массовые убийства в школах, не уточняется. Их возраст также не известен.
Стало известно, один из молодых людей, задержанных ФСБ за подготовку массовых убийств, планировал совершить теракт в школе 1 сентября. Это следует из видео, распространённого ведомством.
Как передаёт ТАСС, на кадрах показана переписка, в которой данное лицо говорит о планах устроить теракт в учебном заведении на линейке. Он утверждает, что сделал трубчатую бомбу.
О каком именно регионе идёт речь, не уточняется, отмечает RT.
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