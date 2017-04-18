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Удирали со всех лап: Спасенных медвежат-сирот выпустили на волю

Удирали со всех лап: Спасенных медвежат-сирот выпустили на волю

Источник фото: скрин видео siberiantiger_center

Сотрудники центра по спасению животных выпустили на волю медвижат-сирот, которых выхаживали, сообщают «Вести:Приморье».

На кадрах видно, с каким удовольствием они «удирали», почувствовав свободу.

«Мы желаем каждому зверю прожить долгую и полноценную жизнь в родном лесу! Спасибо всем, кто принимал участие в судьбе медвежат-сирот! Мы вместе смогли спасти 14 жизней!», отметили на своей странице в instagram специалисты центра.

Напомним, ранее мы сообщали, что обычно таких малышей просто подбрасывают, в надежде на их спасение.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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