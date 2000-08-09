«А главное - влюбилась ли Светка?»: Привет из прошлого принесло тайфуном в Приморье

Привет из прошлого нашел житель Приморья, прогуливаясь по пляжу, сообщают «Вести:Приморье».

После тайфуна подписчик dps.control прогуливался по пляжу, где ему под ноги волной выбросило бутылку. Бутылка была обмотана скотчем, через стекло виднелась записка (на красной бумаге).

Находка его заинтересовала, он сначала пытался вытащить записку, не повредив бутылку, но сверток был большим и бутылку все же пришлось разбить. Внутри действительно оказалась записка с посланием себе или тому, кто найдёт).

Записка датирована 09.08.2000г.

Вот что в этой записке. К сожалению, мне не все пожелания удалось расшифровать:

"Главней всего - погода в доме"... Я хочу пожелать всем нам и тем, кто найдет послание - солнечной погоды в доме. Всем хорошо и уютно!"

"Гриша, умение обращаться с женщинами - это признак благородного происхождения. Надеемся через год оно не улетучится."

"Желаю всем, что бы у вас все было и вам за это ничего не было". P.S. ни что не вечно, кроме "просто театра" главный ЧЁРТ"

"Желаю всем удачи на всех фронтах. Светке наконец-то влюбиться!

Читай сам это послание на следующий год.

Олеся (фамилия неразборчиво) 08.08.2000 11:57 и 5сек."

"Говорят, что в мире нет ничего вечного... Я не согласна - вечно стремление человека оставаться с природой наедине. Да будет так. Привет тебе, привет, человек, обнаруживший это.

Трунова С.В. Август 2000г. 12 часов 20 минут 35 секунд. P.S. Желаю Пакулевой Олесе поступить в (неразборчиво), через год проверю."

"Желаю тому кто это найдет! Будь хорошим человеком.Трунов Никита"

Предположительно ребятам на тот момент было по 15-16лет, но могу ошибаться. Вы только представьте, прошло уже 20 лет! Сколько в жизни за эти 20 лет у них произошло. Сбылись ли мечты? Поступила ли Олеся куда планировала? А главное - влюбилась ли Светка)?

Наш подписчик очень хочет, что бы до авторов дошла информация, что послание нашли)

Дорогие подписчики, очень прошу вас репостнуть этот пост у себя, мы искренне надеемся найти этих ребят, думаю им тоже будет очень приятно) А может кто-то узнал автора по фамилии...

А Если ТЫ автор этой записки, то можно связаться со мной (Анна @dps.control) в директ или напрямую написать нашему подписчику @mebel_na_zakaz_vlad_

А вы когда-нибудь писали подобное послание в будущее?

В комментариях отмечено, что один из авторов все же нашелся.

«Всем здравствуйте! Я Олеся Пакулева) «Просто театр» - это театральный коллектив, когда-то существовал в Фокино. Мы отдыхали в Руднево. И закопали на память))».

Мы, с свою очередь, надеемся, что и другие авторы «привета из прошлого», найдутся.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]