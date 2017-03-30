Очередной привет из прошлого... Или вновь кто-то пытается понять, «влюбилась ли Светка?»

Очередной привет из прошлого попал в руки жителя Сахалина, сообщают «Вести:Приморье».

Так, на днях в районе мыса Слепиковского (Татарский пролив) жители острова нашли бутылку, внутри которой находилось небольшое послание и жевательная резинка.

«Sakhalin. Татарский пролив. Мыс Слепиковского. Этот день подарил много впечатлений) Море штормило, а когда море штормит, тогда жди интересных находок. Я даже и предположить не могла что такое возможно. Найти записку, написанную 25 лет назад, 27 ноября 1995 года. Кто был автор? В каком месте он отправил в плавание свое послание? И много?», спрашивает автор, ощущение которого, вероятнее всего, было трудно передать словами.

- Как думаете реально найти человека через 25 лет, имея так мало информации? Бутылка + записка + жевательная резинка? - задается вопросом девушка, нашедшая послание.

Мы знаем что реально! С автором @ikebana_sakh этого поста меня познакомил наш подписчик Алексей из Владивостока.

Совсем недавно 4 сентября, он тоже нашел послание из прошлого 20-летней давности. И буквально в течение дня, благодаря подписчикам, был найден автор, вернее авторы послания из прошлого). Многие помнят этот пост про Светку), отметил автор в паблике.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» публиковали материал о Светке из прошлого. Многие тогда задались вопросом «А главное - влюбилась ли Светка?». Так вот. Именно эта Светлана вышла на связь и рассказала свою историю о том, как с подругами когда-то давно решили написать послание потомка.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]