На Аляске обнаружена бутылка с посланием от владивостокцев из 1969 года

На днях в заливе Шишмарев, на западе Аляски, была найдена бутылка с запиской из 1969 года. В записке отправитель желает хорошего здоровья, долгих лет жизни и счастливого плавания, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на news.vl.

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«Сердечный привет от Русского флота Дальневосточного пароходства. Флот В.Р.Х.Ф. из п/б Сулак.

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Приветствую Вас, кто найдёт эту бутылку просим сообщить по адресу гор. Владивосток-43 В.Р.Х.Ф. из п/б Сулак всему экипажу».

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Записка датирована 20 июня 1969 года.

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Плавбаза "Сулак" была построена в Японии в 1966 году. В 1992 году судно было списано и продано на металлолом.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]