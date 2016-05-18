В ФАС подняли вопрос о способах получения пенсий

Порядок выплаты пенсий могут пересмотреть, сообщают «Вести:Приморье».

Так, заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы России Андрей Кашеваров считает, граждане должны получить возможность получать пенсии в любом выбранном ими банке, не зависимо от наличия соглашения между территориальным органом ПФ РФ и выбранной кредитной организацией.

Закрепление на законодательном уровне такой возможности является одной из задач Федеральной антимонопольной службы по развитию конкуренции на финансовых рынках, заявил заместитель руководителя ФАС России Андрей Кашеваров в ходе II Съезда Ассоциации банков России сегодня, 3 сентября 2020 года.

Соответствующий законопроект ФАС России подготовила вследствие реализации «дорожной картой» развития конкуренции, в настоящий момент он проходит процедуру согласования с профильными ведомствами, отметили в пресс-службе ведомства.

«Его принятие позволит гражданам беспрепятственно получать пенсионные выплаты именно в той кредитной организации, которая является для них наиболее предпочтительной. Принимая решение при выборе банка они смогут исходить из предлагаемых им дополнительных услуг, программ лояльности и других преимуществ, а не из того, заключено ли соглашение у организации с Пенсионным фондом», - пояснил Андрей Кашеваров.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]