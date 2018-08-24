Тайфун "Хайшен" вылил на японские острова 500 мм осадков

Тайфун «Хайшен» приблизился к Корейскому полуострову сегодня утром. В южных и восточных районах Южной Кореи может выпасть до 400 мм осадков. На КНДР тайфун обрушится во второй половине дня 7 сентября.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода", влияние на погоду Приморского края, уже несколько ослабленный тайфун «Хайшен», начнет оказывать во второй половине дня 7 сентября. Наибольшее воздействие будет ночью и днем 8 сентября. В южной половине края местами ожидаются сильные дожди с количеством от 15 до 40 мм за 12 часов и менее. На южном побережье ожидается усиление восточного, юго-восточного ветра до 25 — 32 м/с. В континентальной части края ветер усилится до 15 — 20 м/с, порывами до 24 м/с.

В Заливе Петра Великого ожидается высота волн 3 —4 м, в портах южного побережья возможен подъем уровня моря до критических отметок. Во Владивостоке в понедельник дождь начнется почти с утра, а после обеда станет более интенсивным. Ветер усилится до штормового (до 25-32 м/с) во второй половине ночи 8 сентября и сохранится большую часть дня.

Между тем тайфун «Хайшен» уже вылил 500 мм осадков на япоснкие острова.

Как передает NHK, тайфун «Хайшен» минувшей ночью прошел у японских островов Дайто префектуры Окинава и Амами префектуры Кагосима и приблизился к острову Кюсю. В 23:00 (по местному времени) он находился в 100 км к западу от города Макурадзаки префектуры Кагосима и двигался на север со скоростью 35 км/ч. Скорость ветра вблизи его центра достигла 162 км/ч, порывы — 215 км/ч.

В 7 префектурах на острове Кюсю распоряжения об эвакуации получили 1,8 млн человек. Из-за ненастной погоды ранения получил как минимум 35 человек. Без света остались 460 тысяч домов. Здесь был очень сильный ветер, высокие волны, штормовой нагон и проливные дожди.

В префектуре Миядзаки за сутки выпало 500 мм осадков. В воскресенье было отменено более 550 внутренних рейсов. Большинство из них направлялись в южные районы Кюсю и Окинаву и обратно.

На островах Дайто ветром повреждены здания, эвакуированы 80 человек. Обошлось без пострадавших.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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