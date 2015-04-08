Чиновник обогатился на установке новогодних елок во Владивостоке

Фрунзенский районный суд г. Владивостока вынес приговор по уголовному делу в отношении директора муниципального казенного учреждения культуры г. Владивостока. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица, в крупном размере).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на представвителя прокуратуры края, директор учреждения в период с декабря 2014 года по январь 2015 года получил взятку в размере 200 тыс. рублей за возможность оказания услуги по доставке, монтажу, украшению, техническому обслуживанию и демонтажу новогодних ёлок в г. Владивостоке, заключив договор на общую сумму 990 тыс. рублей.

Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд приговорил его к наказанию в виде штрафа в размере 3 млн. рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, сроком на 3 года.

В ходе предварительного следствия также были приняты обеспечительные меры - наложен арест на имущество и денежные средства, принадлежащее директору учреждения на общую сумму почти 1,5 млн. рублей.

Арест, наложенный на перечисленное имущество, сохранен судом до исполнения приговора в части наказания.

Приговор в законную силу не вступил.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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