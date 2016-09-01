Владивостокцы предлагают идеи по восстановлению стеклянного пляжа

Владивостокцы выдвигают идеи по восстановлению Стеклянного пляжа в пригороде Владивостока.

Напомним, супертайфун "Майсак", который обрушился на Приморский край 3-4 сентября, сильно потрепал приморские пляжи. Досталось и знаменитому в бухте Стеклянной. Накатные волны выбросили на берег много мусора, покрышки, груды металла, разрушили пристройку у кафе.

Но главная достопримечательность, стеклянный берег, который ежегодно притягивает тысячи туристов со всего мира все же уцелел. Хотя высокие волны и сильный ветер, конечно, унесли много стекла в открытое море.

Житель Владивостока выдвинул свою, конечно, с долей юмора, идею восстановления Стеклянного пляжа: "Нужно открыть стеклянный завод, разбить побольше бутылок и будет у нас еще один уникальный пляж".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]