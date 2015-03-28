Новости Общество Экономика
Сегодня, 09:55

Часть россиян освободят от налога

Часть россиян освободят от налога

В Госдуме готовят законопроект, предлагающий обнулить налог на профессиональный доход в случае, если доходы от деятельности самозанятого человека не превышают прожиточный минимум, сообщают «Вести:Приморье».

Об этом заявил один из авторов инициативы, замруководителя фракции "Справедливая Россия" Алексей Чепа РИА Новости.

"Мы с коллегами хотим предложить обнуление налога на профессиональный доход в случае, если доходы от деятельности самозанятого не превышают прожиточный минимум", — сказал Чепа.

Парламентарий подчеркнул, что средства необходимы самозанятому в первую очередь на развитие своего дела, а если он его только начинает и доходы невелики, то нужны соответствующие льготы для того, чтобы дело могло встать на ноги и у самозанятого появилась возможность зарабатывать.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

"Вести: Приморье" в Instagram —
подпишитесь на самые актуальные и интересные новости!

Загрузка...

Ранее по теме