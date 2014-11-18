Новости Происшествия
Сегодня, 18:03

Продавец "черного золота" во Владивостоке лишился 2,2 млн рублей прибыли

Продавец "черного золота" во Владивостоке лишился 2,2 млн рублей прибыли

Во Владивостоке мужчина пытался продать партию чёрной икры общей стоимостью более 2,2 млн рублей, которая относится к особо ценным водным биоресурсам, занесённым в Красную книгу РФ. Однако попытку незаконного сбыта пресекли сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю и регионального управления Росгвардии. 

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, на сделку приморец приехал на такси. В багажнике автомобиля находились 72 полулитровые пластиковые ёмкости с чёрной икрой общим весом 36 кг. Документов, подтверждающих законность происхождения и места производства ценного деликатеса, владелец партии предоставить не смог.

Вылов рыб осетровых пород на территории России запрещён, поскольку данный вид относится к вымирающим и находится под угрозой исчезновения. 

За незаконную добычу и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к краснокнижным видам, предусматривается уголовная ответственность по ст. 258.1 УК РФ.

По данному факту проводится разбирательство, по результатам которого будет принято правовое решение.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

"Вести: Приморье" в Instagram —
подпишитесь на самые актуальные и интересные новости!

Загрузка...

Ранее по теме