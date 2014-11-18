Продавец "черного золота" во Владивостоке лишился 2,2 млн рублей прибыли

Во Владивостоке мужчина пытался продать партию чёрной икры общей стоимостью более 2,2 млн рублей, которая относится к особо ценным водным биоресурсам, занесённым в Красную книгу РФ. Однако попытку незаконного сбыта пресекли сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю и регионального управления Росгвардии.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, на сделку приморец приехал на такси. В багажнике автомобиля находились 72 полулитровые пластиковые ёмкости с чёрной икрой общим весом 36 кг. Документов, подтверждающих законность происхождения и места производства ценного деликатеса, владелец партии предоставить не смог.

Вылов рыб осетровых пород на территории России запрещён, поскольку данный вид относится к вымирающим и находится под угрозой исчезновения.

За незаконную добычу и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к краснокнижным видам, предусматривается уголовная ответственность по ст. 258.1 УК РФ.

По данному факту проводится разбирательство, по результатам которого будет принято правовое решение.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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