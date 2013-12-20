Приморцу за три выловленные в Амуре рыбы грозит суд

51-летний мужчина обвиняется в незаконной добыче и продаже особо ценных водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на СК РФ по При, в сентябре 2018 года на берегу реки Амур в Хабаровском крае обвиняемый незаконно выловил калугу и не менее двух амурских осетров. Выпотрошив рыбы, он получил более 10 кг игры. Для последующего потребления и сбыта обвиняемый переработал икру, и часть ее перевез в Находку по месту своего проживания, остальное оставил на хранение. В июне 2019 года он продал небольшой контейнер икры гражданину, пообещав вскоре доставить остальные 10 кг. В августе 2019 года обвиняемый был задержан сотрудниками ФСБ возле рыбного магазина в городе Артеме, где намеревался продать 10 кг черной икры за 200 тысяч рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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