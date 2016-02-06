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«Трос лопнет и несколько трупов»: водители стали очевидцами происшествия (видео)

«Трос лопнет и несколько трупов»: водители стали очевидцами происшествия (видео)

Источник фото: скрин видео dps_vl

В Анучинском районе Приморья, в селе Виноградовка, водитель едва не утонул в реке, находясь за рулем автомобиля, сообщают «Вести:Приморье».

Многие задались вопросом, о чем думал водитель, когда решил, что сможет покорить водную стихию. 

Рядом оказались неравнодушные, решили помочь. Военный автомобиль тросом вытащил машину горе-водителя из воды.

 

«Потом на дроме: стоял в сыром гараже», «а если тросс лопнет?», «Далеко не все могут проехать. Точнее могут все. Но не все далеко», «Вот у меня вопрос, когда буксируют или тянут авто на тросе другим авто, держать голыми руками и тянуть тросс - это норм? От этого реально толк есть какой-то?», «Трос лопнет и несколько трупов», «Зачем вообще туда было соваться! Неужели исход не понятен. Самонадеянность некоторых порой поражает», «Ну ему ещё повезло, что дальше не утащило. Все могло быть плачевнее», отметили в комментариях.



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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