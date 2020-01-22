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ДТП на выезде из Владивостока может спровоцировать огромную пробку  

ДТП на выезде из Владивостока может спровоцировать огромную пробку  

Во Владивостоке на улице Маковского столкнулись три автомобиля, сообщают «Вести:Приморье». 

Один из водителей стал очевидцем того, как столкнулись несколько автомобилей - внедорожник Pajero, универсал Corolla и грузовик Kia Bongo.

Причиной, скорее всего, стало несоблюдение дистанции. В таких случаях больше всего повреждений получает авто, который стоит посередине. Однако, впереди - дорогой внедорожник. И кто знает, какие «раны» получил дорогой автомобиль.

Детали аварии уточняются.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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