ДТП на выезде из Владивостока может спровоцировать огромную пробку  

Во Владивостоке на улице Маковского столкнулись три автомобиля, сообщают «Вести:Приморье».

Один из водителей стал очевидцем того, как столкнулись несколько автомобилей - внедорожник Pajero, универсал Corolla и грузовик Kia Bongo.

Причиной, скорее всего, стало несоблюдение дистанции. В таких случаях больше всего повреждений получает авто, который стоит посередине. Однако, впереди - дорогой внедорожник. И кто знает, какие «раны» получил дорогой автомобиль.

Детали аварии уточняются.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru