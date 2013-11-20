«Может скорую ему вызвать»: парень в неадеквате кидается под колеса авто (видео)

Во Владивостоке, в районе улицы Котельникова, неадекватный молодой человек выбегает на проезжую часть и кидается под колеса автомобилей. Показывая при этом непонятные знаки, сообщают «Вести:Приморье».

Водителям приходится притормаживать перед этим человеком, что провоцирует затор машин.

В комментариях одни предполагают, он под кайфом, другие говорят, нужна помощь - осеннее обострение.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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