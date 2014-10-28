Владивостокцы смогут бесплатно сдать автопокрышки на переработку

Не выбрасывать старые автопокрышки, а сдать их на переработку предлагают жителям Владивостока. С 16 по 23 сентября каждый горожанин сможет бесплатно сдать четыре колеса. Приём будет вестись на базе компании «1000 размеров» на улице Сахалинской, 4. Но есть определенный ряд требований к сдаваемым колесам - они должны быть не жжёные, не крашенные, без дисков, на колёсах ни снаружи, ни внутри не должно быть мусора, кусков земли.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу мэрии, это будет уже вторая по счёту в этом году акция, первая прошла в конце июля. Тогда на вторичную переработку отправилось более четырёх тысяч шин. В этот раз к совместной акции администрации Владивостока и компании «1000 размеров» присоединилась компания «ЭкоСтар Технолоджи», которая занимается переработкой старых автопокрышек. Из колёс они сделают резиновую крошку, которую используют для изготовления безопасных покрытий для различного рода площадок.

К отметили в мэрии, брошенные шины в естественных условиях разлагаются более ста лет, на протяжении которых происходит вымывание в почву токсичных органических соединений. При сжигании шин в атмосферу выделяется большое количество токсичных веществ, в том числе углекислый газ, окись серы и азота, свинец, почти половина из них - канцерогенные соединения. В связи с этим горожан просят не загрязнять природу, а сдавать старые шины на переработку.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]