Троих "пострадавших" обнаружили поисковые собаки на развалах грязелечебницы на Садгороде

В рамках подготовки к аттестации кинологические расчёты Владивостокского поисково-спасательного отряда - филиала ДВРПСО МЧС России провели очередную еженедельную тренировку на техногенном завале с имитацией реальных условий. Главными действующими лицами стали руководитель кинологического подразделения Екатерина Воронцова со своим напарником миттельшнауцерем Вольтом и спасатель кинологического подразделения Михаил Ищенко с четвероногим другом – золотистым ретривером Шоном, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ДВРПСО МЧС России. В роли статистов – «пострадавших в завале» выступили волонтёры организации «Прим Поиск». Тренировка проходила на территории заброшенной грязелечебницы в Садгороде.

Людей прятали под каменные завалы так, чтобы они были скрыты от визуального обнаружения. Для усложнения задачи использовали манекен, который был виден собакам и мешал. Для прохождения испытания собаки должны были реагировать только на запах человека. Людей прятали в соответствии с нормативами аттестации. Собакам-спасателям предстояло обнаружить трёх условных «пострадавших» за 20 минут, с чем они отлично справились, уложившись в контрольное время.

Четвероногие спасатели в очередной раз показали высокие результаты в тренировке по проведению поисковых работ, проявили ловкость и послушание. В ходе тренировки Вольт и Шон продемонстрировали свои умения по обнаружению людей, находящихся под завалом, в тех случаях, когда визуально пострадавшего обнаружить невозможно. В качестве заслуженной награды за проделанную работу четвероногие питомцы получили лакомства и игрушки от статистов.

В конце сентября кинологические расчёты Владивостокского поисково-спасательного отряда МЧС России отправятся в Набережные Челны на ежегодную аттестацию, которая будет дебютной для Вольта и Шона.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru