Спасатели отработали беспарашютный спуск с высоты на живом человеке (фото, видео)





Условия, приближенные к реальным: сотрудники МЧС спасали на учениях не куклу, а настоящего человека, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на МЧС.

На аэродроме «Озёрные ключи» спасатели Владивостокского поисково-спасательного отряда ДВРПСО МЧС России отработали с вертолёта МИ-8 тренировочные беспарашютные спуски с высоты: 15, 20 и 30 метров.

По легенде учений спасателям при помощи спусковых устройств предстояло поднять на борт воздушного судна условно пострадавшего в экстренной ситуации человека. Статистом выступила руководитель кинологической службы Владивостокского поисково-спасательного отряда ДВРПСО МЧС России Екатерина Воронцова. Стоит отметить, что Екатерина - настоящий профессионал своего дела, опытный, отважный специалист, работающий в подразделении уже более 12 лет.



Вертолётные спуски проводились в дневное и ночное время суток, что позволило поэтапно и грамотно отработать действия, которые могут помочь в чрезвычайной ситуации.



В ходе тренировки спасатели продемонстрировали высокий уровень боевой подготовки, а также умение оперативно и слаженно работать в условиях экстренной ситуации, а именно в тех случаях когда необходимо спасти человеческие жизни.



Приморские спасатели регулярно проходят обучение, сдают зачёты и экзамены, и подтверждают свою квалификацию в тренировках.



Данные учения не раз подтвердили свою эффективность во время чрезвычайных ситуаций при похождении тайфунов. В то время как многие населённые пункты оставались отрезанными сотрудники МЧС России, используя данный метод, доставляли гуманитарную помощь в подтопленные населённые пункты, эвакуировали пострадавших, оказывали необходимую помощь в труднодоступных местах.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]