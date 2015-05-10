Нехитрым способом обогащения воспользовался приморец

В дежурную часть отдела МВД России по Хасанскому району обратился с заявлением о краже 40-летний местный житель. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции опросили потерпевшего, сообщают «Вести:Приморье».

Установлено, что заявитель накануне пришел в гости к знакомым, где остался переночевать. Утром гость не обнаружил принадлежащего ему сотового телефона марки Samsung, а позже денежных средств на двух банковских картах. Причиненный потерпевшему ущерб превысил 20 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 28-летнего ранее судимого за имущественные преступления местного жителя. В отделе полиции задержанный дал признательные показания. Мужчина пояснил свои действия тем, что хотел купить алкоголь и продолжить вечеринку. Воспользовавшись тем, что за его действиями никто не наблюдает, и имея свободный доступ к банковским картам и сотовому телефону потерпевшего, который к тому времени крепко спал, злоумышленник через электронную платежную систему «QIWI кошелек», осуществил денежный перевод на свой виртуальный кошелек, а также похитил мобильный телефон гостя, отметили в пресс-службе ОМВД России по Хасанскому району.

В отношении подозреваемого дознавателем отдела полиции было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным пунктом «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с банковского счета) и пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража с причинением значительного ущерба).

Расследование уголовных дел завершено. Доказана причастность фигуранта к совершению имущественных преступлений.

Уголовные дела направлены в суд. Подсудимому могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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