Трехдневное голосование предложили отменить депутаты

Фракция «Справедливая Россия» внесла в Госдуму законопроект, в котором предлагается отменить трехдневное голосовании в России, сообщают «Вести:Приморье». Об этом рассказал руководитель фракции Сергей Миронов в своем telegram-канале.

«Многодневное голосование оправдано в исключительных обстоятельствах этого года, но как постоянная практика оно неприемлемо», — заявил Миронов.

Депутат отметил, что проводить голосование нужно только в один день. По словам лидера фракции, контроль за трехдневным голосованием вести сложнее, чем за однодневным. Кроме этого, фракция предложила убрать избирательные участки из школ. Согласно законопроекту, сотрудники школ не будут руководителями и членами участковых комиссий во время голосования

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]