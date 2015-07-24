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«После такого не выживают»: страшное ДТП во Владивостоке (фото)

«После такого не выживают»: страшное ДТП во Владивостоке (фото)

Источник фото: @AK_VDK

Смертельное ДТП произошло сегодня ночью на Океанском проспекте, 149, сообщают «Вести:Приморье».

Водитель автомобиля Suzuki Swift совершал разворот и не заметил движущегося со стороны Народного проспекта мотоциклиста на Yamaha. В результате произошло столкновение, мотоцикл от удара отбросило с дороги на косогор.

Прибывшие медики реанимации пытались спасти водителя мотоцикла, но он получил травмы несовместимые с жизнью.

«Байк во Владивостоке это реально самоубийство, тут просто дикий трафик, уродские дороги и полное неуважение водителей друг к другу на дороге», «Всё как обычно. Скорость приближения настолько велика, что водитель, когда оглядывался, видел лишь точку света и решил, что маневр будет безопасен, но байкер погиб, оставаясь правым. Это очень важно», «Судя по Swift, больше похоже, что он с КамАЗом столкнулся а не с мотоциклом», «Ой, как я боюсь этих байкеров. Они как чертята из табакерки появляются и не увидеть их запросто», «Судя по повреждениям Свифта, он бы никак не заметил бы байкера, даже если бы в бинокль смотрел», отметили в комментариях

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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