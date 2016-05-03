Постановление Мишустина: дальневосточный гектар можно оформить в собственность

Обладатели земельных участков до одного гектара на Дальнем Востоке смогут оформить их в собственность или долгосрочную аренду. Критерии для этого утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщают «Вести:Приморье».

Программа «Дальневосточный гектар» действует с 2016 года. По ней граждане России могут бесплатно получить до одного гектара земли в регионах Дальневосточного федерального округа. На участке разрешается построить дом, обустроить дачу, заниматься сельским хозяйством, бизнесом или организовать туристический проект. Землю предоставляют в безвозмездное пользование на пять лет, потом ее можно приватизировать или оформить в аренду. Условия для этого теперь прописаны в законодательстве, отмечает ura.ru.

«Обладатели дальневосточного гектара смогут оформить его в собственность или долгосрочную аренду, если они используют эту землю в соответствии с определёнными критериями», — сообщается в постановлении Мишустина. В перечень вошли четыре критерия, россиянин может выбрать любой из них, уточняет RNS.

Наличие на земельном участке объекта капитального строительства, в том числе незавершенного;

В земельный участок вложено не менее 30 тысяч рублей;

Если человек продает какую-либо продукцию, произведенную или выращенную на данном участке, доход от деятельности на момент подачи заявления должен составлять не менее 30 тысяч рублей;

По выбранному направлению освоения участка должны быть результаты.

Чтобы подтвердить соответствие заявки одному из этих критериев, нужно предоставить необходимые документы. Если на участке есть объекта капитального строительства, потребуется выписка из Единого государственного реестра недвижимости либо технический план, если строительство ещё не завершено.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]