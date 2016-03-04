Сначала зашел к соседке, затем к соседу. История приняла нежданный поворот

Расследование уголовного дела о серии имущественных преступлений завершено в Находке, сообщают «Вести:Приморье».

Следственным подразделением отдела МВД России по городу Находке окончено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, совершившего серию имущественных преступлений.

В ходе предварительного расследования установлено, что в период с сентября 2019 года по январь 2020 года 28-летний местный житель совершил кражу с банковского счета путем перевода средств по номеру телефона. Кроме того, установлена причастность обвиняемого к хищению техники: монитора, телевизора, сотовых телефонов и банковской карты. Общая стоимость похищенного превысила 80 тысяч рублей.

Так, обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения, похитил у соседки, находившейся у него в гостях, денежные средства путем перевода с ее мобильного телефона при помощи приложения «Мобильный банк» на лицевой счет абонентского номера, находящегося в его пользовании.

Позднее, придя в гости к соседу, в процессе совместного распития алкоголя, воспользовавшись тем, что хозяин уснул, гость похитил монитор и телевизор, общей стоимостью более 32 тысяч рублей.

Продолжая противоправную деятельность, в декабре 2019 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, злоумышленник похитил с витрины магазина, специализирующего на продаже электроники, смартфон.

В январе 2020, проводя время в закусочной, расположенной по улице Лермонтова, фигурант совершил кражу сотового телефона с находящейся в чехле банковской картой у одного из посетителей. В дальнейшем он совершал покупки в различных магазинах, расплачиваясь денежными средствами, хранившимися на счете карты. Оплату за товары и услуги производил бесконтактным способом, где не требуется ввод пин-кода. Похищенной картой он оплатил товары на сумму свыше 23 тысяч рублей.

Противоправную деятельность приморца пресекли сотрудники полиции, отметили в пресс-службе ОМВД России по городу Находке.

В отношении злоумышленника следователем отдела МВД России по городу Находке были возбуждены уголовные дела по пункту «г» части 3 статьи 158 (Кража), пункту «в» части 2 статьи 158, пункту «в» части 2 статьи 158, пункту «в» части 2 статьи 158, части 2 статьи 159.3 (Мошенничество) Уголовного Кодекса Российской Федерации. Доказана причастность фигуранта уголовных дел к 5 эпизодам противоправной деятельности. В ходе предварительного следствия он дал признательные показания.

Расследование завершено. Уголовные дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

Подсудимому может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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