На такое смотреть страшно: жители Артема испугались увиденного во Дворце культуры

Житель Артема стал свидетелем ужасного отношения к животным, которых он увидел на проходящей во Дворце культуры террариумной выставке, сообщают «Вести:Приморье». Автор обращает внимание, что условия содержания рептилий не выдержаны. От этого они страдают.

«Хочется обратить внимание уполномоченных органов на вопиющий случай безответственного отношения к животным.

Во дворце культуры (г. Артём, ул. Ленина, 15, второй этаж), с первого сентября и по сей день функционирует "террариумная выставка", в которой рептилии находятся в ненадлежащих условиях и, как следствие, в ужасном состоянии: крокодилы сильно ограничены в пространстве, не помещаются в своём "террариуме": животное не может развернуться и комфортно вытянуться в полный рост, постоянный доступ в водоём отсутствует, что для крокодилов и Кайманов крайне важно, отсутствует прогрев и УФ лампы у рядя рептилий, которым это жизненно необходимо (крокодилы, черепахи, игуана, хамелеон и пр.), больные животные просто лежат дне террариума и не шевелятся, лечение не проводится, более того, хозяин выставки проблемы не видит.

Безопасность посетителей так же под вопросом - стекло у крокодила тонкое (4 - 5мм), с трещинами - тоесть выбить его не проблема для рептилии такого размера.

На выставке находятся редкие и краснокнижные змеи, на содержание которых необходимо специальное разерешение (которого, похоже, нет, как и вет. осмотра у животных). Информацию об ИП - ИНН, ОГРН, владелец не предоставляет, билеты не продаёт.

Заявление с фото-доказательствами было передано в соответствующие службы. Однако, время идёт, скоро выставка переедет на новое место, а проверка так и не была инициирована.

Я не против выставок, но против негуманного отношения к животным. Думаю, по фото будет все понятно».

«Боже мой, люди, вы из-за своей наживы потеряли человеческие качества, такие как сострадание, жалость и тп.», «Бедные животные», «У самой дома рептилии и могу точно сказать что этим животным нужна помощь, они больны! Все правильно, им не хватает ультрафиолета и вряд ли им хотя бы кальций дают. Бедные крошки...», «Пишите в природоохранную прокуратуру», «живодерня, а не выставка. Ну почему за это не наказывают? Как будто так и надо», отметили в комментариях.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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