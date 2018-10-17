Попавшая под санкции компания "Гудзон" оказалась в тупиковой ситуации

Судоходная компания «Гудзон» не может погасить долги по зарплате своим морякам из-за отсутствия заказов вследствие наложенных на нее санкций США по КНДР, – сообщил представитель компании. По данным СК РФ, руководство не выплачивает заработную плату 22 членам экипажа танкера «Патриот» и 11 членам экипажа судна «Нептун», задолженность перед которыми составляет свыше 4,7 млн рублей, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Российский профессиональный союз моряков.

По информации пресс-службы Следственного комитета РФ, ранее глава ведомства Александр Бастрыкин раскритиковал работу следственных органов Дальневосточного следственного управления на транспорте и потребовал принятия необходимых мер по обеспечению трудовых прав работников компании «Гудзон», а также оперативного завершения предварительного следствия по уголовному делу о невыплате. Ход расследования уголовного дела теперь контролируется центральным аппаратом СК России.

В свою очередь компания «Гудзон» в очередной раз пояснила, что проблемы с выплатами связаны с бедственным положением компании в связи с введенными против нее санкциями: «Все наши суда стоят в портах с декабря 2019 года из-за отсутствия контрактов на работу, – сообщил ее представитель. – Когда компания попала в санкционный список, партнеры начали разрывать контракты и перестали заключать новые, так что прибыли у нас просто нет. Мы неоднократно заявляли властям об этой проблеме, в том числе обращались за помощью с доступом к государственным заказам, но пока безрезультатно».

Также в «Гудзоне» добавили, что сейчас назрела еще одна проблема: многие суда потеряли класс и право работать вследствие долгого простоя. На их восстановление также требуются средства, поэтому заключать какие-либо контракты компания может только при наличии аванса на эти цели. При этом все имущество «Гудзона» находится в залоге у Сбербанка, который не дает разрешение на продажу судов для возмещения долгов по зарплате.

Напомним, что серьезные проблемы у компании «Гудзон» начались в 2018 году, когда Минфин США включил ее в санкционные списки по КНДР. В него вошли шесть ее судов под российским флагом: «Патриот», «Нептун», «Белла», «Богатырь», «Партизан» и «Севастополь», причастные, по мнению американских властей, к передаче нефтепродуктов теплоходам, следующим под флагом КНДР и деятельности, запрещенной Совбезом ООН. При этом в докладе группы экспертов ООН по ситуации вокруг КНДР, размещенном на сайте организации 12 марта 2019 года, говорится, что эксперты не получали от США каких-либо доказательств перекачки нефтепродуктов с принадлежащего компании судна «Патриот» на два северокорейских танкера в январе 2018 года. Сама компания прежде также всегда отрицала, что подобная деятельность имела место. Однако пока из списка «Гудзон» не исключили.

Сообщается, что после многочисленных задержаний судов и отказов партнеров компании от контрактов ее представители в мае 2019 года написали открытое письмо на имя президента РФ Владимира Путина, в котором попросили оказать предприятию финансовую помощь и дать доступ к государственным контрактам, чтобы предотвратить его банкротство. Однако существенных изменений с тех пор не произошло.

Отметим, что в конце августа по решению Верховного суда Республики Сингапур за 750 тысяч сингапурских долларов было продано одно из судов компании, т/х «Севастополь». Все вырученные средства ушли на погашение долгов из-за вынужденного простоя в порту. Экипажи вышеназванных судов «Патриот» и «Нептун» были репатриированы на родину в начале этого года, однако причитающуюся им зарплату все еще не получили.

Российский профсоюз моряков отмечает, что сложившаяся ситуация кажется тупиковой как для судовладельца, так и для членов экипажа. В любом случае, бедственное положение компании не может быть оправданием для того, что моряки, на совесть работавшие на борту, так и не получили полагавшиеся им деньги. Решить эту ситуацию без активного участия властей не удается, а надежда остается только на них.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]