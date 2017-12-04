Новый запрет «залезет» в карманы предпринимателей

Магазины по торговле мебелью нельзя размещать на технических этажах жилых новостроек. При этом запрет не коснётся магазинов и дизайн-студий, только оформляющих заказы на мебель, но не хранящих её.

Об этом 22 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на свод правил «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям», сообщают «Вести:Приморье».

«В отношении объектов, которые были введены в эксплуатацию до момента утверждения новых нормативных требований пожарной безопасности, следует руководствоваться, как и прежде, положениями ч. 4 ст. 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», — говорится в документе. Следовательно, мебельные магазины, которые находились ранее в жилых домах, продолжат работать, отмечает pnp.ru.

Согласно новому своду правил, в жилых зданиях нельзя размещать магазины по продаже мебели, если они относятся исключительно к специализированным предприятиям торговли типа «Мебель» по ГОСТ № 51773-2009 «Услуги торговли. Классификация предприятий торговли». «Указанное обстоятельство обусловлено их повышенной пожарной опасностью в связи с наличием складских помещений с большим количеством горючих материалов, включая синтетические», — поясняется в документе.

Отмечается, что данный запрет не касается магазинов и дизайн-студий, которые лишь оформляют заказы на мебель, но не хранят её.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности пытается отменить введённую МЧС норму, запрещающую размещение в жилых домах мебельных магазинов. По мнению представителей отрасли, новый свод правил, который вступил в силу 14 августа, может привести к закрытию 17 процентов профильных магазинов и падению продаж на 20 процентов.

14 августа вступили в силу поправки в свод правил о пожарной безопасности, утверждённые приказом МЧС. Среди прочего, они запретили размещать в многоквартирных домах магазины по продаже мебели, синтетических ковров, шин, автозапчастей и масел, предприятия бытового обслуживания (кроме парикмахерских, салонов красоты и часовых мастерских), прачечные и химчистки, бани и сауны. Кроме того, в жилых зданиях теперь не смогут располагаться предприятия, торгующие бытовой химией, строительными материалами, горючими материалами и пиротехникой.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]