Отчисления граждан в бюджет РФ увеличатся до 37 тысяч

ГД рассмотрела фиксированные размеры взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование на последующие три года, сообщают «Вести:Приморье».

Первое чтение прошел законопроект, который устанавливает размеры страховых взносов по обязательному пенсионному и медицинскому страхованию на предстоящие три года для индивидуальных предпринимателей, адвокатов, медиаторов, нотариусов, занимающихся частной практикой, арбитражных управляющих, оценщиков, патентных поверенных, отмечается на сайте ведомства.

Это один из бюджетообразующих законопроектов. Как отмечал ранее первый заместитель председателя ГД Александр Жуков, эти законопроекты существенно увеличивают доходы федбюджета.

В 2021 году фиксированные размеры страховых взносов для указанных категорий останутся на уровне 2020 года, а с 2022 года увеличатся по пенсионному страхованию на темп роста среднемесячной начисленной зарплаты работников организаций (на основании данных прогноза социально-экономического развития, подготовленного Минэкономразвития), по ОМС — на темп роста инфляции.

В частности, взносы на обязательное пенсионное страхование составят в 2021 году 32 448 рублей, в 2022 году — 34 445 рублей, в 2023 году — 36 723 рубля.

Взносы на ОМС запланированы в размере 8 426 рублей в 2021 году, 8 766 рублей — в 2022 году, 9 119 рублей — в 2023 году.

Также уточняются платежи для крестьянских (фермерских) хозяйств.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]