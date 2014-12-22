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«Мнение»: Дни Эрмитажа во Владивостоке с 21 по 27 сентября

«Мнение»: Дни Эрмитажа во Владивостоке с 21 по 27 сентября

Алена Даценко, директор Приморской государственной картинной галереи: «Это большая программа, участвовали в этом конкурсе. Мы будем говорить об античности для всех, кто интересуется искусством. Надо сказать, что это уникальное мероприятие приобретает ценность. На открытке воспроизведена работа итальянского художника».

Екатерина Шарова, начальник отдела информационных проектов Государственного Эрмитажа: «Дни Эрмитажа во Владивостоке проходят с выставками ГЭ. Я думаю, что это хочется не только нам. Пандемия отразилась на всем. Это не мешает нашему сотрудничеству».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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