Госдума дала добро: СМИ будут списывать до 30% потерь

Госдума разрешила СМИ и издательствам списывать до 30% потерь от стоимости тиража. Закон, направленный на их поддержку в условиях пандемии, прошел третье чтение, сообщают «Вести:Приморье».

Сейчас тоже можно списывать потери в виде стоимости бракованной, утратившей товарный вид, а также не реализованной в установленные сроки продукции СМИ, также книг. Они уменьшают налоговую базу по налогу на прибыль, уточняет «РГ».

Однако данные потери относятся на расходы только в пределах 10% от стоимости тиража печатного издания или книжной продукции. Законом предлагается этот максимально допустимый объем потерь увеличить до 30%.

Это станет дополнительной мерой господдержки отрасли, ведь деятельность в области СМИ и производства печатной продукции включена в перечень отраслей российской экономики, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса.

Закон должен вступить в силу через месяц после его официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по налогу на прибыль организаций.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]