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Очередной "мастер парковки" шокировал жителей Владивостока

Очередной "мастер парковки" шокировал жителей Владивостока

Сегодня, 25 сентября, утром во Владивостоке девушка довольно бесцеремонно припарковала свой автомобиль "Мазда" с номером Р269ОВ 125 прямо на зебре, расположенной в самом центре города на перекрестке возле главного ГУМа. 

Видео разместил в социальной сети паблик dps.vlad под постом: "Девушка на машине считает себя особенной".

Естественно, что подписчики обрушились с негативными комментариями в адрес автоледи: "Видать блондинка", "Особенная ду....а".

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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