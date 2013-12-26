Овцы съели часть газона в центре Владивостока

Две овцы, которые, видимо, сбежали из частного сектора в районе улицы Шефнера, погуляли по проезжей части на кольце Пушкинской, а затем переместились в недостроенный сквер, где съели часть газонной травы.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, парнокопытные 24 сентября прогулялись по центру города и даже нашли себе пропитание. В недостроенном сквере на Авангарде недавно высадили семена газонной травы. Растёт она плохо — подрядчики воюют с голубями, которые решили, что это не благоустройство, а еда, и поэтому съедают семена. Стоило траве подрасти, как явились парнокопытные. Рабочим пришлось отгонять от газона чьих-то овец, которые тоже покусились на красоту и решили пожевать свежую травку. Размер ущерба, нанесённый зелёной зоне, конечно, никто не считал, но маленькую отару поймали с поличным.

Овцы прогулялись и по проезжей части, чем немало удивили городских автомобилистов. Причём и в сквере, и на дороге животные гуляли парой, не отходя друг от друга.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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