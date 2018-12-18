Завод по переработке минтая заработал в Приморье: где купить дешевую рыбу?

В Приморье новый перерыбытвающий завод выпустил первую партию продукции. Предприятие заработало в ТОР «Надеждинская». В день старта производства подписан и первый контракт на поставку. Где приморцы смогут купить доступную и качественную рыбу?

Ведущий российский добытчик дикой белой рыбы ещё ближе к приморскому потребителю. ТОР «Надеждинский» стал пропиской нового завода "Русской рыбопромышленной компании". Добытый в море минтай сразу попадает в цеха. Оборудование передовых производителей обесшкуривает и филетирует. Автоматических линий обрабатывают по 30 рыб в минуту.

Минтай, добытый судами "Русской рыбопромышленной компании", основное сырьё. Так завод обеспечивает гарантии качества с момента вылова до упаковки готовой продукции.

Проектная мощность — 155 тонн. Филей, стейки, рыбный жир и мука. Целый ассортимент под брендом «Русский минтай» предназначен для внутреннего рынка.

Михаил Дегтяренко, директор ООО «Русский минтай»: "Мы сейчас занимаемся отработкой рецептур с дополнительной сертификацией продукта, чтобы предложить линейку для дошкольного, лечебного и общественного питания".

В первую очередь для приморцев. Для них же и рабочие места. 350 человек — штат завода при выходе на полные мощности. Анкеты соискателей уже рассматривают.

Константин Шестаков, заместитель председателя Правительства Приморского края: "За 10 ближайших лет экономика России в целом: федеральные, субъектные и муниципальные уровни получат 7 млрд. рублей налоговых отчислений".

В день старта производства подписан и первый контракт на поставку. Уже в начале октября сочные стейки и филе из минтая купить можно будет в торговой сети «Самбери».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]