Рыбоперерабатывающий комплекс запущен в ТОР «Надеждинская»

Русская рыбопромышленная компания запустила в ТОР «Надеждинская» рыбоперерабатывающий комплекс «Русский минтай», сообщают «Вести:Приморье». В торжественной церемонии старта пусконаладки завода принял участие губернатор Приморского края Олег Кожемяко в воскресенье, 12 июля.

Олег Кожемяко поздравил присутствующих с Днем рыбака и отметил, что открытие крупнейшего в регионе комплекса очень символично.

«Важно, что стала возрождаться традиция, когда День рыбака мы отмечаем не только ухой и гуляниями, но открытием таких производств. Благодаря политике государства таких предприятий становится все больше, а это значит, что увеличиваются налоговые отчисления, создаются новые рабочие места, становится больше качественной рыбопродукции», – подчеркнул глава Приморья.

Губернатор поздравил руководство и коллектив компании с запуском завода и вручил награды. За многолетний добросовестный труд, высокие профессиональные достижения, вклад в развитие рыбохозяйственного комплекса Почетной грамотой губернатора Приморского края удостоен первый заместитель генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Русский минтай» Максим Пронин. Также глава региона объявил благодарность сотрудникам общества ООО «Русский минтай» Павлу Копытову, Алексею Карчевскому, Анне Ланкиной, Ксении Чистяковой.

К словам Олега Кожемяко присоединился и замруководителя Росрыболовства Петр Савчук, назвав открытие завода большим праздником для края и страны. Он выразил уверенность в том, что выпускаемая продукция будет востребована приморцами, пояснили в пресс-службе правительства Приморского края.

Как рассказал председатель совета директоров Русской рыбопромышленной компании Глеб Франк, открываемый сегодня комплекс состоит из девяти линий ведущих мировых производителей, которые будут выпускать 150 тонн продукции в сутки. В основном это филе минтая блочной и штучной заморозки, а также фарш брикетами, стейки и другое. Из отходов основного производства будет выпускаться не менее 20 тонн рыбного жира и муки в сутки. Производство обеспечит рабочими местами 350 человек.

После торжественного нажатия кнопки, символизирующего запуск завода, Олег Кожемяко осмотрел производственные линии комплекса. Уже в сентябре предприятие приступит к выпуску продукции для потребителей как внутри страны, так и за рубежом.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]