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«Интервью». Ремонт Некрасовского путепровода - к чему готовиться и чего ожидать. Нацпроект БКАД

«Интервью». Ремонт Некрасовского путепровода - к чему готовиться и чего ожидать. Нацпроект БКАД

Как происходит ремонт Некрасовского путепровода во Владивостоке, сколько времени ещё автомобилистам и пассажирам общественного транспорта ехать в пробках на проспекте столетия? Смогут ли обеспечить безопасность и сохранность новых скверов во Владивостоке камеры видеонаблюдения и каков практически результат для Владивостока от визита делегации Приморского края в Белоруссию?

Это — темы интервью с Олегом Гуменюком, главой города Владивостока.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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