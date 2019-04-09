«Интервью». Ремонт Некрасовского путепровода - к чему готовиться и чего ожидать. Нацпроект БКАД

Как происходит ремонт Некрасовского путепровода во Владивостоке, сколько времени ещё автомобилистам и пассажирам общественного транспорта ехать в пробках на проспекте столетия? Смогут ли обеспечить безопасность и сохранность новых скверов во Владивостоке камеры видеонаблюдения и каков практически результат для Владивостока от визита делегации Приморского края в Белоруссию?

Это — темы интервью с Олегом Гуменюком, главой города Владивостока.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]