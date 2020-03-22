Роспотребнадзор обратился к пенсионерам

Россияне старше 60 лет относятся к группе риска по коронавирусной инфекции. В связи с этим, в период пандемии им следует реже выходить из дома, а при необходимости в обязательном порядке пользоваться средствами индивидуальной защиты, сообщают «Вести:Приморье». Такие рекомендации появились на сайте Роспотребнадзора, отмечает ura.news.

«Люди „серебряного возраста“ старше 60 лет в группе особого риска. Именно у пожилых из-за нагрузки на иммунную систему возможны осложнения, в том числе такие опасные как вирусная пневмония», — сообщили в ведомстве.

В качестве мер профилактики Роспотребнадзор порекомендовал избегать общественных мест, а также сократить до минимума посещение магазинов и торговых центров. Для приобретения продуктов, а также оплаты коммунальных услуг, людям пожилого возраста посоветовали обратиться к своим близким, или сотрудникам социальных служб.

В случае, если выход на улицу неизбежен, ведомство советует пользоваться индивидуальными мерами защиты — масками и перчатками. Кроме того, следует регулярно мыть руки с мылом.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]