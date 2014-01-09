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Пенсионерам могут разрешить нарушать режим самоизоляции

Пенсионерам могут разрешить нарушать режим самоизоляции

Источник фото: pixabay.com

Пенсионерам старше 65 лет во время пандемии коронавируса следует разрешить гулять во дворах, но только по очереди. С таким предложением выступил сенатор Валерий Рязанский, сообщают «Вести:Приморье».

Пожилые люди, по его словам, переживают карантин сложнее остальных, потому что во многих регионах им совсем запрещено выходить на улицу. «Пенсионеры могли бы гулять по очереди, а старшие по подъезду, управляющие компании могли бы вести списки с очередностью таких прогулок», — заявил член Совета Федерации в беседе с РИА «Новости».

Ранее зампред Совета по правам человека Ирина Киркора предлагала ввести прогулочные и дачные пропуска для пожилых людей. По ее словам, им вредно постоянно сидеть дома.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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