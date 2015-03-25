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Вчера, 22:36

Приморцев предупреждают о проведении взрывных работ

Приморцев предупреждают о проведении взрывных работ

Источник фото: nakhodka.city

Приморцев предупреждают о проведении взрывных работ в Находкинском городском округе, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Находки.

АО «Дальтрансвзрыв» будет производить взрывание скважинных зарядов взрывчатых веществ на объекте «Расширение производственной базы ООО ТСМ» в Находке. Работы будут проводиться 1 октября с 16.00 до 17.00.

Радиус опасной зоны взрыва для людей - 200 м, для зданий сооружений, оборудования и т.п. - 100 м. Порядок сигналов, применяемых при взрывных работах, следующий:

- первый сигнал - предупредительный (один продолжительный, сигнал подается при вводе опасной зоны);
- второй сигнал - боевой (два продолжительных, по этому сигналу проводится взрыв);
- третий сигнал - отбой (три коротких, означает окончание взрывных работ).

Звуковые сигналы подаются электрической или ручной сиреной.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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