Богатых это не коснется: Налоговую ставку предлагают снизить

Налоговую ставку для необеспеченных россиян предложила снизить Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР), сообщают «Вести:Приморье».

Они считают необходимым законодательно закрепить нулевую ставку налога на доходы физических лиц, соответствующие минимальному размеру оплаты труда.

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила снизить налоговую ставку для менее обеспеченных россиян наряду с установлением повышенной ставки для лиц с высокими доходами. Об этом говорится в документе с позицией профсоюзов по проекту федерального закона "О федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов", отмечает ТАСС.

"Профсоюзная сторона РТК поддерживает решение правительства Российской Федерации в части установления дифференциального подхода к налогообложению в зависимости от уровня дохода. Наряду с установлением повышенной ставки для лиц с высокими доходами, считаем необходимым снизить налоговую нагрузку на наименее обеспеченную часть населения", - следует из документа.

В связи с этим предлагается законодательно закрепить нулевую ставку налога на доходы физических лиц, применяемую ежемесячно к доходам, соответствующим минимальному размеру оплаты труда, добавляется в документе.

"Для частичного финансирования данной инициативы можно использовать средства от вышеуказанных налоговых изменений, а в перспективе - дальнейшее дифференцирование налоговой ставки для наиболее обеспеченных граждан и (или) введения налога на роскошь", - подчеркивают профсоюзы.

Президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к россиянам 23 июня предложил с 1 января 2021 года повысить НДФЛ для граждан с доходами более 5 млн рублей в год с 13% до 15%. Глава государства отметил, что повышенным налогом будет облагаться только та сумма, которая превышает 5 млн рублей. По предварительным оценкам, эта мера даст бюджету порядка 60 млрд рублей, которые направят на лечение детей с орфанными заболеваниями.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]