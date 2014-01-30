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Профсоюзы предложили увеличить пособия

Профсоюзы предложили увеличить пособия

Федерация независимых профсоюзов России предложила возмещать лишившимся работы не менее половины зарплаты на последнем месте занятости, сообщают «Вести:Приморье».

Такой подход соответствует положениям Конвенции Международной организации труда, говорится в письме заместителя председателя ФНПР Давида Кришталя.

Согласно инициативе, минимальный размер пособия в 2021 году составит прожиточный минимум трудоспособного населения за 2 квартал предыдущего года.

Самое крупное пособие в рамках инициативы представляет собой среднемесячную начисленную зарплату, отмечает РИА Новости.

Показатели будут отличаться в зависимости от уровня зарплат и размера прожиточного минимума в регионах.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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